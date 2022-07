Tiziano Ferro ha un debito con il fisco e dovrà pagare 9 milioni di euro Il cantante di Rosso relativo e del nuovo disco ‘Il Mondo è nostro’ dovrebbe pagare al fisco 9 milioni di euro. Tiziano Ferro non avrebbe versato Irpef, Irap e Iva.

A cura di Alessia Rabbai

Tiziano Ferro ha un debito con il fisco al quale dovrà pagare 9 milioni di euro. A stabilirlo la sentenza del Tribunale civile di Latina arrivata lo scorso venerdì 15 luglio, nei confronti del cantante non avrebbe versato Irpef, Irap e Iva, in particolare negli anni della sua carriera 2006, 2007 e 2008. L'Agenzia delle Entrate, rappresentata dall'avvocato Samantha Luponio, ha quantificato per Ferro un debito pari 9 milioni di euro. Il verdetto del tribunale ha dunque rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, società riconducibile al cantante. Ad asssitere il cantante nella battaglia legale che va avanti da anni sono stati gli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone. Per il tribunale, come riporta Agi, "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso". Ora Tiziano Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.

Furto in casa del genitori di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro l'anno scorso ha celebrato il ventennale di Rosso Relativo e ha da poco ultimato il suo nuovo disco ‘Il Mondo è nostro' attessissimo dai fan e in uscita l'11 novembre 2022, che il cantante ha definito in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram "uno dei dischi più complessi della mia vita". Recentemente il cantante è finito sulle cronache per la notizia del furto messo atto nell'abitazione dei genitori a Latina, nella notte tra il 7 e l'8 luglio scorsi. Ignoti si sono introdotti all'interno della casa nel quartiere Q4 e hanno rubato due Bmw appartenenti alla famiglia, delle quali una è stata abbandonata dai ladri in fuga e rintracciata grazie ai sistemi satellitari, mentre l'altra sono riusciti a portarla via. Sul furto indagano gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica.