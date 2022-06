Tivoli, l’appello della mamma del 16enne scomparso: “Riccardo, torna a casa” Ha fatto perdere le sue tracce da più di una settimana: la mamma di Riccardo, il 16enne scomparso da Tivoli, ieri ha lanciato un appello.

"Riccardo, ascoltami: stiamo risolvendo tutto. Ho messo in moto tante situazioni che tu già conoscevi, stavo risolvendo il problema e a breve tornate a casa tutti e due, te e Gabriele. Ti aspettiamo a braccia aperte, io spero che ascolti questo messaggio."

Sono queste le parole della mamma di Riccardo, il 16enne scomparso da Tivoli mercoledì 22 giugno, che ha lanciato l'appello per rintracciare e far tornare a casa il giovane durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto?, su Rai Tre. Dopo essersi allontanato dalla sua casa, nel comune di Tivoli, che si trova ad una trentina di chilometri ad est della capitale, ha fatto sparire le sue tracce: scomparso alle 15.30, dopo un'ore Riccardo ha spento il telefono rendendosi irraggiungibile.

Il giorno della scomparsa

Riccardo si è allontanato da casa sua mercoledì 22 giugno, più di una settimana fa, per tornare in una comunità a cui era stato affidato: un'ora dopo ha spento il cellulare e da quel momento è scomparso. Uscito dalla sua abitazione di Tivoli senza avere con sé i documenti personali, dal primo momento è stata molta la preoccupazione da parte della mamma che si è subito espressa online e in televisione con un appello per farlo tornare a casa.

Cosa indossava Riccardo quando è scomparso da Tivoli

Come anticipato, Riccardo si è allontanato da casa sua senza avere con sé i documenti: dovrebbe avere, però, il telefonino, anche se dopo un'ora dalla scomparsa lo avrebbe spento per rendersi irraggiungibile. Indossava una maglietta a mezze maniche polo nera firmata Lacoste, un paio di pantaloni sempre di colore nero mentre ai piedi aveva le scarpe da ginnastica della Nike di colore bianco.