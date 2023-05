Tivoli, donna travolta e uccisa dal treno alla stazione ferroviaria: sospesa la linea Roma-Pescara Travolta e uccisa dal treno nella stazione di Bagni di Tivoli: è successo alle porte di Roma questo pomeriggio. Sospesa la linea Roma- Pescara per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio 2023: poco dopo le ore 16.30 un terribile incidente è avvenuto alla stazione Bagni di Tivoli, a Tivoli Terme, alle porte della capitale, nella zona a nord est. Una donna è stata travolta e uccisa dal passaggio di un treno sui binari della stazione. Non appena allertati sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria capitolina che hanno iniziato immediatamente i rilievi per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'incidente e le verifiche necessarie per capirne le cause, come riporta Canale Dieci. Il treno coinvolto nel sinistro è il regionale numero 12773: il convoglio avrebbe travolto la donna in un'area non vicina all'attraversamento pedonale.

Nel frattempo, però, si sono sviluppati disagi al traffico ferroviario, soprattutto sulla linea Roma-Pescara, lungo la quale la circolazione è stata bloccata. Caos anche sulla linea Roma-Avezzano, lungo la quale i convogli, a causa dell'incidente, sono costretti a bloccarsi alla fermata di Lunghezza, una decina di chilometri più vicino a Roma.

Treni in tilt: sospesa la linea Roma-Pescara

La prima comunicazione ufficiale sul sito di Trenitalia è comparsa alle 16.30: "La circolazione è sospesa per l'investimento di una persona a Bagni di Tivoli – hanno scritto inizialmente – Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e del personale di assistenza medica per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente".

L'ultimo aggiornamento, invece, è arrivato alle 20. Come riporta l'avviso, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pescata resta sospesa a causa degli accertamenti, ancora in corso, dell’Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono registrare ritardi, subire cancellazioni o limitazioni di percorso.