Tifoso prendi a pugni una steward alla fine di Roma – Inter allo Stadio Olimpico: arrestato Il ragazzo, un 28enne originario di Reggio Emilia, è stato arrestato per aver dato un pugno a una steward. Non potrà vedere partite di calcio dal vivo per quattro anni.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato perché accusato di aver colpito con un pugno in faccia una ragazza che stava lavorando come steward allo Stadio Olimpico di Roma. L'episodio è avvenuto sabato sera al termine dell'amichevole tra Roma e Inter per il campionato di serie A. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe colpito la steward dopo aver tentato di forzare per ben due volte il cordone di sicurezza schierato al fine di far defluire senza incidenti tutti i tifosi che erano andati allo stadio a vedere la partita. Il 28enne ha colpito la ragazza con un pugno in pieno volto, poi ha tentato di uscire tra la folla, cercando di sparire e far perdere le proprie tracce. Così non è stato, e la polizia lo ha arrestato subito dopo.

Prende a pugni una steward allo Stadio: 4 anni di Daspo

Oggi l'arresto del 28enne, originario di Reggio Emilia, è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria, che ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza. Il Questore ha inoltre emesso nei suoi confronti un Daspo: per quattro anni non potrà andare né allo stadio, né negli altri impianti sportivi del territorio nazionale dove si giocheranno incontro di calcio a qualsiasi livello, sia agonistici sia per principianti. Insomma, non potrà vedere dal vivo nessuna partita di calcio. Questo divieto si estende anche agli incontri disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla nazionale. Se il giovane dovesse infrangere il provvedimento, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni più una multa molto salata che va da un minimo di 10mila a un massimo di 40mila euro, oltre all'arresto nel caso sia sorpreso in flagrante.