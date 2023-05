Tifosi del Napoli aggrediti a Roma mentre festeggiano la vittoria dello scudetto Un gruppo di ultras ha aggredito ieri sera a Roma alcuni tifosi del Napoli che festeggiavano la vittoria dello scudetto. La scena è stata ripresa da un residente.

A cura di Natascia Grbic

Un gruppo di tifosi del Napoli è stato aggredito a Roma da alcuni ultras mentre festeggiava la vittoria dello scudetto. La scena è stata ripresa da un ragazzo che ha poi condiviso il video sul canale Telegram Gruppa OF. L'aggressione, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta nella notte nella zona di piazza Bologna sotto gli occhi attoniti di residenti e passanti e sarebbe durata pochi minuti. I festeggiamenti per la vittoria del Napoli sono andati avanti per ore in diverse zone della capitale: al momento, a parte quello di piazza Bologna, non si hanno notizie di ulteriori incidenti.

Caroselli e gente in piazza non solo a Napoli ieri sera, ma anche nella capitale. Tantissime le persone scese in strada per festeggiare la vittoria dello scudetto con sciarpe e bandiere in moltissime zone di Roma.

Sparatoria a Napoli, morto un 26enne

A Napoli, invece, sono 203 le persone arrivate nei pronto soccorso gestiti dall'Asl Roma 1. Quattro i tifosi feriti con colpi d'arma da fuoco: tra questi, un ragazzo di ventisei anni è morto nella notte poco dopo il ricovero dopo essere stato centrato da diversi proiettili sparati durante i festeggiamenti in piazza Garibaldi. Soccorso dai carabinieri, è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto poco dopo. Le sue condizioni, all'arrivo in ospedale, erano apparse già disperate. Adesso è caccia a chi gli ha sparato. Non si esclude che gli altri tre ragazzi feriti dai proiettili siano stati vittime della stessa sparatoria.

Non solo: diverse persone sono state ferite a coltellate, mentre un'altra ha perso alcune falangi per lo scoppio di petardi. Soccorsi tifosi con traumi da caduta, oculari e per l'esplosione di botti. Tre i poliziotti feriti.