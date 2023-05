Festa scudetto, spari al corso Garibaldi: ferito trasportato in ospedale, soccorso dalla gente Piazzetta Volturno, spari durante i festeggiamenti per il Napoli campione d’Italia, una persona ferita.

Sangue durante la festa scudetto del Napoli: un uomo è stato ferito in piazzetta Volturno, slargo di corso Garibaldi, all'altezza delle stradine che portano al Borgo di Sant'Antonio Abate. Non sono ancora chiare le cause del fatto, si ha notizia solo del ferito soccorso dai passanti e trasportato in ospedale in codice rosso. A terra una grossa macchia di sangue.

Ancora da chiarire se si tratti di una persona ferita da proiettile esploso per i festeggiamenti o si tratti invece di un agguato, dunque di un atto volontario, avvenuto durante il caos del dopo Udinese-Napoli.

Nella zona continuano i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, scooter all'impazzata, persone con fumogeni, bandiere e trombe che vanno verso porta Capuana o verso piazza Carlo III.