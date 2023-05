Ucciso a colpi di pistola durante la festa scudetto, gli amici danneggiano l’ospedale Cardarelli Alcuni amici di Vincenzo Costanzo, il 26enne morto ieri a Napoli durante i festeggiamenti per lo scudetto, hanno danneggiato il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Violenza e sangue sulla festa per il terzo scudetto del Napoli: Vincenzo Costanzo, un ragazzo di 26 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in piazzetta Volturno, nella zona di corso Garibaldi, nel cuore della città, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Appresa la notizia della morte del ragazzo, alcune persone ritenute vicine al 26enne si sono recate all'ospedale Cardarelli, dove Costanzo era stato trasportato e dove purtroppo è deceduto, e hanno danneggiato il Pronto Soccorso.

Quattro persone ferite a colpi di pistola a Napoli

Insieme a Vincenzo Costanzo, che infine è deceduto, come detto sono state ferite da colpi di pistola, durante i festeggiamenti per lo scudetto, altre tre persone. Una 26enne di Portici è stata ferita da un proiettile a una caviglia: per lei 10 giorni di prognosi. E ancora, un 24enne e un 20enne, anche loro di Portici, sono stati colpiti invece da proiettili ai glutei: per loro ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, con il supporto degli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea. Gli inquirenti non escludono che i tre feriti siano stati colpiti nello stesso luogo in cui è morto Vincenzo Costanzo. La dinamica è ancora incerta: non è chiaro se Costanzo e gli altri tre siano stati attinti per errore da proiettili esplosi durante i festeggiamenti per il terzo scudetto o se siano stati vittime di una lite degenerata o di un agguato di stampo malavitoso.