“Ti metto il cane in forno e te lo faccio mangiare”: minaccia dermatologa dei vip, vicina a processo La vicina di Chantal Sciuto è stata rinviata a giudizio con l’accusa di stalking. Ha minacciato soprattutto di fare del male ai suoi cani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Chantal Sciuto

Stalkerava la sua vicina di casa con insulti e minacce. Diceva che le avrebbe ucciso il bassotto se non lo avesse fatto tacere, scrivendole su Instagram alle 5 del mattino e perseguitandola. In un'occasione, le ha anche messo dello scotch sopra il citofono per farlo suonare insistentemente, attaccandolo così forte da romperlo addirittura. Protagonista della vicenda è A. M., vittima è Chantal Sciuto, nota per essere la dermatologa di personaggi noti soprattutto nel mondo dello sport e dello spettacolo. Sciuto, come riportato da Il Corriere della Sera, ha denunciato A. M., sua vicina di casa, con l'accusa di stalking. E adesso la donna è stata rinviata a giudizio e dovrà affrontare un processo.

A scatenare la vicina di casa della dottoressa sarebbe stato soprattutto il cane di Chantal Sciuto. "Sta bestia isterica falla stare zitta, altrimenti te la faccio al forno alla cacciatora e te la magni", le ha scritto una mattina all'alba su Instagram. E ancora: "Quando porti a spasso il bassotto, se lo incontro, gli do un calcio sul muso e vedi che non rompe più".

Le persecuzioni, secondo quanto riportato dall'accusa, sarebbero cominciate lo scorso anno. A. M. avrebbe cominciato a urlare offese alla donna ogni volte che la incontrava, tanto da spingere Sciuto a fare un esposto in procura. Pensava che la vicina si sarebbe calmata, ma così non è stato, anzi. Gli attacchi si sarebbero amplificati, tra chiamate, dispetti e minacce ai bassotti. La donna, dopo le prove raccolte dagli investigatori e sottoposte al giudice per le indagini preliminari, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking.