in foto: Foto Twitter

Massima allerta della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile a Roma per la situazione maltempo. A preoccupare è il fiume Tevere, per il quale è stata confermata l'allerta gialla nel tratto che attraversa la città di Roma. Con il livello dell'acqua innalzato a causa delle abbondanti piogge che sono cadute nei giorni scorsi (e che dovrebbero cadere anche nei prossimi) la preoccupazione delle autorità è che il fiume possa esondare. La situazione è al momento sotto controllo, ma i servizi di vigilanza sono stati potenziati e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Ossia fino a quando si protrarrà l'ondata di maltempo che ha investito la capitale, e fino a che l'acqua affluita nel Tevere nei giorni scorsi non andrà a confluire nel mare. Alla foce di Fiumicino la Polizia Locale ha chiuso le scale di accesso agli argini.

Esondato il Lello Maddaleno a Colle Salario

Nubifragi, allagamenti, strade danneggiate e alberi caduti sono solo alcune delle conseguenze negative portate dal maltempo a Roma nei giorni scorsi. Nel quartiere di Colle Salario è esondato il Lello Maddaleno, torrente che si trova nell'omonima via appena oltre il Grande Raccordo Anulare. I volontari della Protezione Civile sono intervenuti sul posto per aiutare a mettere in sicurezza l'area, mentre la Polizia Locale ha disposto la chiusura della strada. Una situazione che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, ma che è rimasta sotto controllo. L'attenzione sarà massima anche nei prossimi giorni: temporali sono previsti a Roma non solo nella giornata di domani, ma anche per mercoledì 6 gennaio. La situazione non è destinata a migliorare nel resto della settimana, con acquazzoni previsti anche nel weekend.