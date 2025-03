video suggerito

Terribile schianto fra scooter e furgone ad Alatri: centauro elitrasportato a Roma, è grave Terribile schianto ad Alatri fra furgone e scooter: grave un centauro 43enne elitrasportato a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Paura ad Alatri dove nella giornata di oggi, domenica 2 marzo 2025, si è verificato un incidente lungo la provinciale Santa Cecilia. Uno scooter e un furgone si sono scontrati verso le ore 13. Ad avere la peggio il centauro in sella: è stato elitrasportato d'urgenza in una struttura della capitale.

L'incidente stradale ad Alatri

Lo schianto fra il furgone e lo scooter, com anticipato, è avvenuto oggi, domenica 2 marzo 2025, verso le ore 13, nella frazione di Tecchiena di Alatri, in provincia di Frosinone. I due veicoli stavano viaggiando lungo la provinciale 34, via San Cecilia quando si è verificato l'impatto, non molto distante dalla chiesa Santa Maria del Carmine, all'incrocio con via Accorciatoia Colletraiano.

L'arrivo dei soccorsi: l'intervento dei carabinieri

Non appena avvenuto lo schianto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul luogo del terribile incidente sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione locale di Alatri che hanno iniziato i rilievi e la gestione della viabilità, aprendo le indagini.

Come sta il centauro ferito gravemente, elitrasportato a Roma

Con loro anche il personale sanitario del 118 che, una volta sul posto, vedendo lo stato in cui si trovava il centauro, ha richiesto immediatamente l'intervento di un'eliambulanza. L'elisoccorso ha raggiunto la zona, ha caricato la persona che si trovava in sella allo scooter al momento dell'impatto, un uomo di 43 anni, e è partito verso una struttura ospedaliera della capitale. Secondo le prime informazioni, il quarantatreenne avrebbe riportato gravi ferite e le sue condizioni sarebbero state giudicate con un codice rosso.