Terribile incidente sul lavoro ad Aprilia: Simone muore schiacciato dal muletto La vittima è il 32enne Simone Tavaglione, un ragazzo di Nettuno. Il giovane era residente a Tre Cancelli, frazione del paese sul litorale Sud di Roma.

A cura di Enrico Tata

Terribile tragedia sul lavoro ad Aprilia, provincia di Latina. Nel pomeriggio di sabato, riporta il Messaggero, un ragazzo di 32 anni è morto schiacciato da un muletto. I colleghi hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non ci sono riusciti. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. L'incidente è avvenuto per la precisione in un'azienda che si trova al chilometro 49 della Pontina all'interno del territorio di Aprilia. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Aprilia e la procura ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto il sequestro del mezzo. La dinamica dell'incidente è ancora oscura. Secondo le primissime informazioni, il mezzo non era carico e si sarebbe ribaltato sul lato sinistro per motivi ancora da chiarire. Il 32enne, che era perfettamente abilitato a guidare il muletto, è stato schiacciato all'altezza del collo. Nessuno tra i colleghi ha visto la manovra.

La vittima è il 32enne Simone Tavaglione

La vittima è il 32enne Simone Tavaglione, un ragazzo di Nettuno. Il giovane era residente a Tre Cancelli, frazione del paese sul litorale Sud di Roma. Era nato in Campania e lavorava presso la ditta di Aprilia dove si è verificato il tragico incidente come dipendente di un’azienda esterna che si occupa di pulizie di aziende. Come anticipato, la dinamica dell'incidente è ancora incerta e le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. I militari dovranno cercare di capire perché il muletto si sia improvvisamente ribaltato: un guasto? Un errore nella guida? Distrazione? Malore improvviso?