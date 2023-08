Terribile incidente su via Cristoforo Colombo: morto Matteo Orlandi, 19 anni, ferita grave un’amica Matteo Orlandi, 19 anni, è morto in seguito a uno schianto avvenuto all’altezza di viale Marco Polo. Stando a quanto si apprende, la fidanzata, 18 anni, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al San Camillo.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma. Matteo Orlandi, 19 anni, è morto in seguito a uno schianto avvenuto all'altezza di viale Marco Polo. Stando a quanto si apprende, la fidanzata, 18 anni, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al San Camillo. Il ragazzo è stato accompagnato dal 118 al san Giovanni, ma è porto poco dopo il suo arrivo.

I due viaggiavano a bordo di uno scooter elettrico preso a noleggio. Per motivi ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Roma Capitale I gruppo Trevi, che stanno indagando sulla dinamica. I vigili stanno verificando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza per accertare l'eventuale presenza di altri veicoli coinvolti nell'incidente. Stando a quanto riporta l'agenzia LaPresse, Orlandi è l'85esimo vittima di incidente mortale a Roma e la 112esima in provincia di Roma.