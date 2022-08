Terribile incidente in via Salaria, scontro fra auto e moto: grave la donna in scooter È accaduto all’altezza della rampa per via del Foro Italico. Una donna è rimasta gravemente ferita nell’impatto: a prestarle i primi soccorsi, la conducente dell’auto.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nel corso della serata di ieri, mercoledì 24 agosto 2022: un'automobile e uno scooter si sono scontrati in via Salaria, nel quadrante nord della capitale, all'altezza della rampa di accesso di via del Foro Italico. Nel violento impatto è rimasta ferita la donna che si trovava in sella alla moto, una 45enne che, trasportata in codice rosso, adesso si trova in gravi condizioni ricoverata in ospedale. Illesa, invece, la conducente dell'automobile, una donna di 36 anni che subito dopo lo scontro si è fermata ed ha prestato soccorso alla motociclista.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto in via Salaria, all'altezza della rampa che porta in via del Foro Italico, in direzione stadio: a scontrarsi un'automobile Bmw e una moto Honda SH150. Non si conoscono ancora con chiarezza le cause che hanno portato al violento impatto e neppure la dinamica esatta dell'incidente. Lo scontro avvenuto fra i due veicoli è stato molto violento: la donna che si trovava in sella alla sua moto ha avuto la peggio. Dopo essere stata urtata dall'automobile, le condizioni della 45enne sono state evidenti: a prestarle i primi soccorsi è stata la donna alla guida dell'automobile.

L'arrivo dei soccorsi

Nel frattempo, l'automobilista ha allertato i soccorsi che sono arrivati in breve tempo. La donna ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Umberto I dove si trova ancora ricoverata in gravi condizioni: le sue ferite sono state giudicate dai medici e dagli infermieri della struttura con un codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che, come succede in questi casi, non appena arrivati sul luogo del sinistro si sono subito messi al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.