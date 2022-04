Terribile incidente fra autobus e furgone DHL su via Portuense: un ferito grave Frontale fra un autobus e un furgone DHL su via Portuense, all’altezza di Corviale: registrato un ferito grave. Chiuso tratto fra via del Ponte Pisano e via Senorbi e deviata la linea bus 701.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile: un autobus della linea 701 e un furgone di DHL, la compagnia di trasporto merci e logistica internazionale caratterizzata dal logo giallo e la scritta, come si vede dal mezzo in foto, si sono scontrati su via Portuense, all'altezza di via del Ponte Pisano a Corviale. Lo schianto è stato violento ed ha distrutto completamente il muso del furgoncino che, soprattutto dalla parte del guidatore, appare accartocciato su se stesso. La parte anteriore è stata devastata dal colpo, con airbag aperto e parabrazza staccato dall'abitacolo completamente andato in frantumi.

Lo schianto è avvenuto poco distante da Corviale, dove la linea 701, quella a cui apparteneva l'autobus coinvolto e gestita dalla società Roma Tpl, effettua le sue fermate.

I soccorsi

Subito allarmati dai presenti, sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell'Unità Operativa dell'XI Gruppo Marconi, accorsi per i controlli di rito e analizzare quanto accaduto per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente: al momento non ci sono informazioni certe anche se, come si vede dai danni causati, potrebbe trattarsi di un frontale fra le due vetture. Oltre a loro, sono presto arrivati anche i medici del personale sanitario del 118 per soccorrere le due persone coinvolte, i due conducenti.

L'uomo alla guida del furgone DHL, nelle condizioni più gravi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre l'autista dell'autobus a causa dell'incidente ha riportato qualche escoriazione.

Code su via Portuense e 701 deviato

Come poi ha specificato anche Atac, la linea 701, invece, devia il suo percorso in entrambe le direzioni su via della Magliana e via del Fosso della Magliana.

A causa dell'incidente, inoltre, si sono formate code su via Portuense in entrambe le direzioni, come ha fatto sapere Luceverde Roma con un tweet: è stata disposta, infine, la chiusura del tratto fra via del Ponte Pisano e via Senorbi.