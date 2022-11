Terribile incidente al Rally Cassino-Pico, un’auto finisce fuori strada e travolge giudice (VIDEO) Incidente durante il rally Cassino-Pico. Un’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro le protezioni. Due feriti, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente al Rally del Lazio Cassino-Pico. Durante una delle gare un'automobile è uscita di strada e si è schiantata contro le barriere di contenimento che, per fortuna, hanno retto l'urto. Purtroppo, però, è rimasto coinvolto nell'incidente un commissario di percorso che si trovava proprio dietro la barriera di cemento. Il personale medico del 118 ha soccorso anche Fabio Pinelli e Francesco Magrini, pilota e navigatore della Skoda Fabia Rally 2 protagonista dell'incidente. Su Facebook lo stesso Pinelli ha pubblicato un post per tranquillizzare tutti: "Stiamo bene", ha scritto. Sia Magrini che il commissario di gara sono stati trasferiti al pronto soccorso per accertamenti, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni ed entrambi sono rimasti sempre vigili e coscienti.

La prova, stando a quanto si apprende, è stata annullata e i concorrenti hanno effettuato un percorso alternativo per tornare al Riordino di Pico e, successivamente, al Parco Assistenza di Cassino. Le altre gare partiranno regolarmente. Si legge sulla pagina Facebook del Rally di Cassino: "La PS3 "Infiniti Terelle/2″ partirà in orario alle 20:25 accorciata nella parte iniziale di poco più di un chilometro.Il tratto cronometrato sarà quindi di 13.53km".