Terribile incidente a Roma, scontro tra scooter e camion in via di Malafede: morto un 58enne

Un 58enne è morto sul colpo in uno scontro tra scooter e camion in via di Malafede a Roma. Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica.

Foto di repertorio

Tremendo incidente stradale nella mattinata di martedì 9 dicembre a Roma. Un uomo di 58 anni è morto sul colpo a seguito di uno schianto fra la sua moto e un camion lungo via di Malafede, nella periferia sud della Capitale. L’allarme è scattato poco dopo l’impatto e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ora impegnati a chiarire ogni dettaglio della vicenda.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 58enne stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda SH quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autocarro Iveco. L’impatto è avvenuto intorno alle 11.30 in via di Malafede, all’altezza del civico 251, a poca distanza dall'incrocio con via Cristoforo Colombo.

Gli agenti del Gruppo X Mare hanno delimitato l’area del sinistro ed effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica. Come previsto dalla procedura, entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per permettere ulteriori accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, atto dovuto in casi di incidenti mortali.

Durante le operazioni di rilevo dei caschi bianchi, via di Malafede è stata chiusa nel tratto fra via Cristoforo Colombo e via Marcello Mastroianni.

Morto un 58enne su via di Malafede

La violenza dello scontro non ha lasciato scampo al motociclista. I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto con un’ambulanza, hanno tentato le manovre di soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, prima ancora di poter essere trasferito in ospedale.

Si tratta del secondo incidente mortale sulle strade di Roma nella giornata del 9 dicembre. Un 67enne è deceduto dopo un altro sinistro avvenuto alle 4.30 di questa notte in via Ettore Rolli fra il furgone Dacia Dakker della vittima e una Mercedes. Anche in quel caso sono intervenuti gli agenti del Gruppo X Mare della polizia locale.