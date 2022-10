Terremoto a Ciampino, magnitudo 2.1: scossa avvertita a Roma, i cittadini: “Sentiti 4 boati” Una scossa di terremoto con epicentro a cinque chilometri Nord da Ciampino è stata avvertita in varie zone di Roma Sud-Est e ai Castelli Romani. Magnitudo 2.1 e profondità 9 chilometri.

A cura di Alessia Rabbai

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita stasera in varie zone di Roma, con epicentro a cinque chilometri Nord da Ciampino, di magnitudo 2.1. A registrare la scossa i sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ne ha dato notizia sul portale ufficiale e sui social network. L'evento sismico è avvenuto alle ore 23.39 di martedì 11 ottobre 2022 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento da quanto si apprende non si segnalano danni a persone o cose.

Scossa avvertita a Roma Sud-Est e ai Castelli Romani

La scossa, come segnalano gli utenti sui social network, è stata avvertita in varie zone di Roma, ma in particolare nel quadrante Sud-Est e ai Castelli Romani. A Torre Angela alcuni abitanti hanno detto di aver sentito "tremare letto e armadio" mentre si erano già sistemati per andare a dormire. Un'altra utente ha spiegato di aver udito come "un boato" e di aver percepito diverse oscillazioni. La scossa è stata avvertita anche a Tor Bella Monaca e a Morena. Marina da Colonna scrive: "Qua si è sentito chiaramente, ha tintinnato tutto". I cittadini hanno inoltre avvisato di averla percepita a Torre Maura, alla Romanina, Cinecittà Est, Alessandrino, Tor Vergata, Casilina, Grotte Celoni. Alcuni abitanti hanno spiegato di aver avvertitito distintamente tre o quattro scosse ravvicinate succedersi a distanza di pochi minuti, come delle vibrazioni una dietro l'altra. In alcune zone come ad esempio a Torre Angela gli abitanti sono scesi in strada per la paura, poi rientrati nelle loro case.

L’epicentro sulla carta geografica (Fonte Ingv)

Comuni entro 20 chilometri dall'epicentro

I Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall'epicentro sono: Ciampino (5 km), Frascati (7 km), Grottaferrata (8 km), Monte Porzio Catone (9 km), Marino (9 km), Monte Compatri (11 km), Colonna (12 km), Castel Gandolfo (12 km), Roma (12 km), Rocca di Papa (12 km), Albano Laziale (14 km), Rocca Priora (14 km), Ariccia (15 km), San Cesareo (16 km), Nemi (16 km), Fonte Nuova (17 km), Genzano di Roma (17 km), Gallicano nel Lazio (18 km), Zagarolo (18 km), Guidonia Montecelio e Lanuvio (20 km).