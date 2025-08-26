roma
Terremoto a Cassino, sisma di magnitudo 3: paura tra la popolazione

Paura questa mattina a Cassino, dove un sisma di magnitudo tre ha svegliato la popolazione all’alba. Il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro: “Al momento non si segnalano danni a persone o cose”.
A cura di Natascia Grbic
Un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito questa mattina a Cassino. L'epicentro è stato a Villa Santa Lucia. La scossa è stata sentita in modo molto chiaro dalla popolazione, con tantissime persone che si sono spaventate.

"Questa mattina si è verificata una scossa di terremoto con epicentro a Villa Santa Lucia, di magnitudo 3.0 e a una profondità di 19 km – le parole del sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro – La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione, causando preoccupazione tra i cittadini. Desidero rassicurare tutti: al momento non si segnalano danni a persone o cose. Per qualsiasi necessità o segnalazione, questa mattina sono presente in Comune e a disposizione della cittadinanza".

