video suggerito

Terremoto a Cassino, lieve scossa di magnitudo 2.7 avvertita dalla popolazione Momenti di paura a Cassino, dove stamattina c’è stata una scossa di terremoto dalla magnitudo 2.7. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da diversi cittadini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scossa di terremoto si è verificata a Cassino in provincia di Frosinone. È successo verso le ore 9.53 di oggi, giovedì 22 agosto 2024. Come reso noto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si tratta di una scossa di magnitudo 2.7 a nove chilometri di profondità, precisamente ad un chilometro di distanza da Cassino. La scossa stamattina è stata lieve, ma comunque la popolazione l'ha avvertita. Da quanto si apprende non ci sono danni. La sala operativa dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono stati allertati.

Scossa di terremoto avvertita a Cassino, cittadini in strada

La scossa di terremoto registrata oggi a Cassino, pur essendo lieve, è stata avvertita da diversi cittadini, che impegnati nelle attività lavorative, sono usciti in strada. Sui social network alcuni utenti dicono di averla avvertita distintamente e di essersi spaventati. Fortunatamente si è trattato solo di una lieve oscillazione, non ci sarebbero dunque danni ad edifici o cose. La situazione è tornata alla normalità senza particolari segnalazioni o ripercussioni.