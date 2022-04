Termovalorizzatore a Roma, l’assessora M5s in Regione Lazio dice no: “Non daremo mai autorizzazione” Roberta Lombardi: “L’idea di Gualtieri non troverà mai il nostro consenso e non ha nulla a che vedere con la transizione ecologica, perché un inceneritore di tale portata, di ecologico non ha proprio nulla”.

A cura di Enrico Tata

Roberta Lombardi dice no al termovalorizzatore annunciato da Roberto Gualtieri. Lo fa con parole nette, che non lasciano spazio a dubbi. L'assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio ha dichiarato: "Il Piano Rifiuti della Regione Lazio non prevede l'installazione di nuovi inceneritori. Un vincolo che vale per tutti i territori del Lazio, compresa Roma". In questo senso l'idea del sindaco "non è fattibile" secondo Lombardi, esponente del Movimento 5 Stelle nominata assessora da Zingaretti lo scorso marzo. Non solo: questa idea, ha dichiarato ancora, "non troverà mai il nostro consenso e non ha nulla a che vedere con la transizione ecologica, perché un inceneritore di tale portata, di ecologico non ha proprio nulla. Gualtieri ci spieghi come Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero possano conciliarsi con la creazione di un impianto monstre da 600mila tonnellate". Per l'assessora di Zingaretti "un progetto simile non risolverebbe i problemi dei rifiuti a Roma e andrebbe contro tutti i dettami dell'Unione Europea e di quell'economia circolare dietro la quale ci si vuole nascondere per giustificare una scelta vecchia e ambientalmente dannosa. Il futuro è vedere i rifiuti come preziosa risorsa di materie prime seconde, vista anche la carenza a livello mondiale di sempre più materiali, e non certo come un problema da incenerire".

Più sfumata, ma apparentemente d'accordo con le parole di Gualtieri, la posizione di Massimiliano Valeriani, esponente del Partito democratico e assessore al Ciclo dei Rifiuti alla Regione Lazio. "Il sindaco Gualtieri ha annunciato la volontà di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno del confini del Comune di Roma, dotando la città di tutti gli impianti necessari per renderla autosufficiente nel trattamento e nello smaltimento degli scarti: una posizione da apprezzare", le parole di Valeriani. "In questi anni abbiamo sempre sostenuto la necessità di raggiungere l'autonomia della capitale nella gestione del proprio sistema dei rifiuti. Un apprezzamento, quindi, che riguarda anche la decisione di realizzare impianti pubblici, assicurando maggiori controlli per garantire la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. La Giunta capitolina ha il merito di aver fatto chiarezza sulla difficile situazione della città, che da anni vive una crisi endemica sul tema dei rifiuti urbani. Pertanto è fondamentale la decisione del sindaco Gualtieri di agire con rapidità ed efficienza, garantendo ogni strumento adeguato, anche in previsione del prossimo Giubileo che porterà a Roma milioni di persone", ha aggiunto l'assessore.