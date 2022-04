Termovalorizzatore a Roma. Il no del sindaco di Pomezia: “Inaccettabile, vogliamo politica green” Termovalorizzatore a Santa Palomba. Il sindaco di Pomezia, al confine con la zona, non cambia posizione: “Ѐ inaccettabile, noi puntiamo ad una politica ambientale.”

A cura di Beatrice Tominic

Annunciata ieri dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il consiglio straordinario sui rifiuti, la realizzazione di un termovalorizzatore ha già spaccato il mondo politico e non solo. L'impianto sarà realizzato da Ama a Santa Palomba, dove la società dei rifiuti romana voleva già realizzare un altro grande impianto Tmb, per la gestione dei rifiuti secondo il trattamento meccanico-biologico.

Santa Palomba si trova nella zona che si trova nell'estrema periferia sud della città di Roma, al confine con il comune di Pomezia e i Castelli Romani. Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, ha immediatamente manifestato il suo disappunto. Oggi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha dichiarato: "Alla base trovo inaccettabile l'idea di realizzare un inceneritore – ha esordito – A maggior ragione se si tratta di realizzarlo in una zona che si trova ai confini con il nostro comune, perché noi puntiamo ad una politica ambientale che sia di riduzione, se non di eliminazione completa, del rifiuto a monte."

La politica ambientale promossa a Pomezia

La politica ambientale pometina non può, dunque, supportare l'idea di realizzare un termovalorizzatore. "La politica ambientale a cui puntiamo, anche facendo azione di sensibilizzazione nei confronti di chi produce e di chi poi va a creare il presupposto per generare rifiuto, non prevede chiaramente l'utilizzo di inceneritori per concludere il ciclo di rifiuti – ha spiegato il sindaco – Ma di portare a fine vita quelle che sono le discariche senza doverne realizzare di nuove o, comunque, limitarle molto nel loro utilizzo." Sfruttando questa visione, ha poi ricordato che a Pomezia si è arrivati al 70% di raccolta differenziata.

Il sindaco Zuccalà sul termovalorizzatore: "Non lo permetteremo"

Non appena venuto a conoscenza della notizia, il sindaco di Pomezia ha dichiarato che, per il bene dei cittadini e delle cittadine di Pomezia, non lo permetterà mai: "È doveroso specificare che noi ci stiamo esprimendo su ipotesi che non trovano ancora riscontro su atti concreti o ufficiali – ha sottolineato Zuccalà – Aspettiamo intanto di vedere quelli che sono gli atti ufficiali se mai ci saranno e se mai identificheranno realmente la zona di Santa Palomba come posto per la realizzazione di questo ipotetico inceneritore."

Soltanto una volta presa visione, infatti, potrà opporsi al progetto: "Nel momento in cui abbiamo il quadro completo amministrativo, potremo fare tutti i nostri atti amministrativi per andare a testimoniare quella che è la posizione del comune di Pomezia, come stiamo facendo anche per quanto riguarda la discarica di Roncigliano", ha aggiunto. "La nostra posizione è sempre la stessa, sia che sia a un km che a 5 km di distanza dal nostro comune."