Tentato colpo al Good Sushi, il ristorante giapponese 'sull'acqua' che va di moda a Roma Tentato furto al Good Sushi, uno dei ristoranti giapponesi che va più di moda attualmente a Roma. I ladri hanno trovato all'interno i proprietari e sono scappati.

A cura di Enrico Tata

Tentato furto con spaccata al Good Sushi, uno dei ristoranti giapponesi che va più di moda attualmente a Roma. La scorsa notte alcuni ladri hanno provato a introdursi all'interno del locale ma, sfortunatamente per loro, hanno trovato i proprietari. Questi ultimi hanno immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine e i malviventi sono stati messi in fuga. La scena, tra l'altro, è stata vista anche dagli uomini in servizio di vigilanza notturna e anch'essi hanno avvertito subito i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito dai militari, la banda ha utilizzato una Fiat Panda come ariete per sfondare la vetrina del ristorante. All'interno, come anticipato, i ladri hanno trovato i proprietari e così sono scappati immediatamente a piedi abbandonando l'automobile sul posto. Sul luogo del tentato furto sono arrivati dopo alcuni minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di San Basilio, che si stanno occupando delle indagini.

Il Good Sushi è uno dei ristoranti più famosi di Roma e amato da cittadini, turisti e influencer per il laghetto che si trova tra i tavoli del locale.

Sempre la stessa notte, pochi minuti dopo il primo tentato colpo, in via Ugo Ojetti alcuni ladri hanno utilizzato una Fiat Panda per sfondare la vetrina di un negozio di elettronica. In questo caso sono riusciti a portare via alcuni oggetti in vendita, di cui il valore non è stato ancora quantificato. Anche in questo caso l'automobile, risultata rubata, è stata abbandonata sul posto. I carabinieri della stazione Nuovo Salario al termine degli accertamenti hanno restituito la vettura alla legittima proprietaria.

Le indagini sui due colpi sono ancora in corso e al momento l'ipotesi più probabile, data la vicinanza tra i due esercizi derubati e il modus operandi, è che a operare sia stata la stessa banda di malviventi. I ladri non sono stati ancora rintracciati.