Tentano di truccare il concorso di magistratura, ma un messaggio viene inviato al telefono sbagliato A rendere nota la vicenda è stato il procuratore di Roma Lo Voi durante un convegno alla Corte dei Conti: per i due protagonisti, un commissario e un candidato, è scattato il giudizio immediato.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno tentato di truccare un concorso di magistratura, ma sono stati sorpresi a causa di un errore: i fatti sono stati denunciati dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. Dopo aver specificato che la vicenda non è più coperta da segreto investigativo, ha spiegato: "I due stavano truccando il concorso in magistratura ordinaria, rendendo riconoscibile con segni identificazione il tema in una delle tre discipline, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo dello scritto", ha riportato AdnKronos.

Le persone coinvolte nell'inchieste sono due: si tratta di un professore universitario, commissario nell'ultimo concorso in magistratura e uno dei candidati.

Come sono stati scoperti

A far uscire allo scoperto la vicenda è stato un errore commesso proprio da uno dei due indagati "Per un errore il messaggio con il segno identificativo è stato inviato sul telefono di un altro commissario, che ha denunciato quanto avvenuto", ha continuato a spiegare il procuratore Lo Voi.

Non appena saputo quanto accaduto, è stato aperto un procedimento penale a riguardo: sono bastati pochi giorni per identificare i protagonisti della vicenda. "Abbiamo cercato i profili penali e se non avessimo avuto il 323 (abuso d'ufficio, ndr.) un fatto come questo, che a me pare piuttosto grave, non avremmo potuto fare assolutamente niente", ha poi concluso.

Le conseguenze per il prof e il candidato

Come ha specificato Lo Voi mentre raccontava la vicenda, i fatti non sono più scoperti da segreto investigativo: le indagini nei confronti delle due persone che hanno tentato di truccare il concorso si sono concluse con un decreto di giudizio immediato.