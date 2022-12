Tenta rapina in un bar armato di ascia, i clienti lo bloccano: arrestato 28enne Un 28enne è entrato in un bar armato di ascia per derubare soldi e gratta e vinci: due clienti lo hanno bloccato e consegnato ai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Ha fatto irruzione nel locale armato di ascia ed è andato diretto verso la cassa, per farsi consegnare tutti i soldi e i gratta e vinci esposti. È successo all'interno di un bar sulla via Tiburtina, in zona Settecamini, nel quadrante nord est della capitale.

La cassiera, impaurita, non ha opposto resistenza e ha consegnato all'uomo, un 28enne, tutto ciò che le aveva chiesto minacciandola. Non aveva fatto i conti, però, con gli avventori del locale che si sono schierati a difesa della donna e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e a consegnarlo ai carabinieri.

L'intervento dei clienti del bar

Non appena entrato all'interno del locale, un cliente appena 19enne e l'addetto della sicurezza, di 33 anni, non hanno mai perso di vista il 28enne. Mentre pensava di darsi alla fuga, i due si sono gettati sul 28enne per bloccarne i movimenti e impedirgli di scappare. Ne è seguita una colluttazione ripresa totalmente dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza all'interno del bar: durante quei momenti concitati, è stato estratto un coltello con il quale il 28enne è stato ferito ad una gamba.

Leggi anche Tenta una rapina in chiesa, ma viene sorpreso dal parroco che lo fa arrestare

L'arresto del 28enne

Sul posto, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, sono immediatamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Tivoli che hanno recuperato e restituito l'intero bottino alla titolare del bar. Il 28enne, avendo riportato una ferita alla gamba durante la colluttazione è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. Una volta dimesso e dopo la convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Roma è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa di processo.