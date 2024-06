video suggerito

Tenta il suicidio, ma cede la trave alla quale voleva impiccarsi: è gravissimo Un anziano ha tentato il suicidio impiccandosi, ma la trave ha ceduto. Soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni di salute sono gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È in condizioni disperate un anziano ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dopo aver tentato il suicidio. Da quanto si apprende l'uomo, un anziano, ha provato ad uccidersi, impiccandosi. Secondo quanto ricostruito finora la trave intorno alla quale era legata la corda ha ceduto ed è caduto a terra. A dare l'allarme sono stati i famigliari, che lo hanno trovato in codizioni disperate, privo di sensi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza.

L'anziano che ha tentato il suicidio è in condizioni disperate

I paramedici hanno soccorso e preso in carico l'uomo, trasportandolo in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni sono molto gravi e rischia di morire. I medici non si pronunciano sull'esito del loro intervento. Sul collo ha i segni del tentativo di compiere il gesto estremo.