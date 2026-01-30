Tenta il suicidio durante diretta Rai: uomo prova a buttarsi dal ponte, agenti lo fermano

Il ponte Settimia Spizzichino a Roma

Un tentato suicidio in diretta tv è stato sventato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. È quanto accaduto nella mattina di venerdì 30 gennaio 2026. L'uomo che avrebbe provato a gettarsi da ponte Settimia Spizzichino, che collega via Ostiense con il quartiere di Garbatella passando sopra la linea ferroviaria, è un cittadino afgano di 38 anni.

Il tentativo di suicidio durante il collegamento tv

A riprendere la scena del salvataggio è stata una troupe del TGR Lazio che si trovava sul ponte per aggiornare sullo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione degli Ex Mercati Generali, area abbandonata da circa vent'anni. La giornalista ha intuito la gravità di quanto stava succedendo, con l'uomo che aveva scavalcato il parapetto ed era in procinto di lanciarsi sui binari.

La reporter ha poi sottolineato il pronto intervento dei caschi bianchi della polizia locale dando segnale all'operatore di riprendere la scena degli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale che portavano in salvo il 38enne, per il quale sono in corso le procedure di identificazione e di affidamento ai servizi sociali.

Il sindacato di polizia locale: "Servono strumenti e organizzi all'altezza"

Un episodio che per fortuna si è concluso per il meglio, ma su cui è intervenuto anche il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (Sulp). Il una nota stampa il segretario romano Marco Milani ha dichiarato: "Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno tratto in salvo una vita umana".

Il segretario del sindacato ha anche evidenziato le difficoltà in cui vivono attualmente anche gli agenti di polizia locale di Roma e non solo: "Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalità diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la mission delle Polizie Locali d'Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all'altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini".