Tenta di violentare una suora, lei si rivolge alle consorelle e loro la fanno tornare a lavoro La donna era stata aggredita sul luogo di lavoro dal figlio della signora per cui faceva la badante. Le sue consorelle, dalle quali si era rifugiata, volevano farla tornare al lavoro senza denunciare.

A cura di Natascia Grbic

Una religiosa ha rischiato di subire una violenza sessuale nell'abitazione di un'anziana signora dove lavorava come badante: ad aggredirla, è stato il figlio della donna, che è entrato nella sua stanza senza vestiti chiedendole di avere un rapporto sessuale. La suora è riuscita a fuggire, ed è tornata dalla sua congregazione ai Castelli Romani. Le altre consorelle però, invece di spalleggiarla, le avrebbero detto di dimenticare quanto accaduto, e tornare a lavorare in quell'appartamento sulla Tuscolana dove si era quasi verificata quella violenza sessuale. La suora era rimasta così scioccata dalla loro decisione che ha deciso di rinunciare ai voti. E ha sporto denuncia, sia contro il figlio della donna, sia contro le sue ex consorelle.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, la denuncia contro la congregazione della donna è stata archiviata, mentre rimane in piedi quella contro l'uomo, che rischia una pena fino a sei mesi di reclusione.

L'episodio è avvenuto nel 2020. La religiosa era arrivata da poco in Italia dalla Nigeria, e aveva trovato appoggio presso una congregazione dei fratelli romani. Poco dopo aveva trovato anche un lavoro come badante: doveva occuparsi di un'anziana signora, ormai non più autosufficiente, nella zona della Tuscolana a Roma. Viveva con la donna, e il resto del tempo si occupava di lei, facendole da mangiare, assicurandosi che prendesse le sue medicine, e occupandosi di lei h24. Fino a quando il figlio della donna, una sera, non è entrato nella sua stanza completamente privo di vestiti, chiedendole di avere un rapporto. Lei si è spaventata ed è fuggita. Ma quando ha visto che le sue consorelle volevano rimandarla al lavoro, ha deciso di lasciare i voti. E denunciare tutti.