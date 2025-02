video suggerito

Tenta di uccidere un uomo a coltellate, che finisce in fin di vita: arrestato per tentato omicidio Tentato omicidio, possesso di documenti per l'espatrio falsi e detenzione illegale di arma da fuoco. Sono i reati ai quali dovrà rispondere un uomo, che oggi i poliziotti hanno arrestato a Sacrofano. Ha preso a coltellate un uomo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio.

Ha accoltellato e ferito gravemente un uomo, che è finito in ospedale in fin di vita. L'aggressione risale ad inizio dicembre del 2024 ed è avvenuta nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Per il tentato omicidio i poliziotti hanno rintracciato ed arrestato un uomo a Sacrofano in provincia di Roma nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio. In casa aveva un'arma, munizioni e documenti falsi per l’espatrio. Deve rispondere anche dei reati di possesso dei documenti falsi atti all’espatrio e di detenzione illegale di arma da fuoco.

La vittima accoltellata all'addome

Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno raggiunto l'uomo in casa stamattina. La misura è scattata al termine di un'indagine lampo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, quando i poliziotti sono risaliti all'identità del presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori all'origine dell'aggressione ci sarebbe un chiarimento nato da una rapina messa a segno pochi giorni prima in zona Ostiense.

Il luogo in cui si è consumata è un’area parcheggio spesso utilizzata come punto di ritrovo di persone di nazionalità romena e moldava dirette verso il proprio Paese d'origine o per inviare beni ed effetti personali ai parenti. Quando tutto sembrava chiarito, l'uomo arrestato si è scagliato contro la vittima, accoltellandola all’addome. Ferite che lo hanno mandato in ospedale e per quali ha rischiato di morire.

In casa dell'arrestato arma con munizioni e documenti falsi

I poliziotti all'interno dell’abitazione dell'arrestato per la perquisizione hanno trovato un’arma con varie munizioni, numerosi documenti validi all’espatrio, che sembravano falsi, e per i quali la legge prevede l’arresto in flagranza di reato. Ieri sempre a Tor Bella Monaca i poliziotti hanno arrestato otto persone per reati di spaccio e stupefacenti, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.