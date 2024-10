video suggerito

Tenta di uccidere un cliente a forbiciate a Roma: arrestato un barbiere I carabinieri hanno trovato e arrestato il barbiere, che ha tentato di uccidere un cliente con delle forbici martedì scorso a Primavalle. D’aiuto le testimonianze e le immagini delle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri davanti alla barberia a Torrevecchia

Tentato omicidio è il reato del quale dovrà rispondere un barbiere, accusato di aver cercato di uccidere a forbiciate un uomo davanti al suo negozio in via Torrevecchia, in zona Primavalle a Roma. L'episodio risale al primo pomeriggio di martedì scorso 15 ottobre, ed è avvenuto al barber shop ‘Men's Look'. I carabinieri sono risaliti all'aggressore, passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona. In un primo momento infatti aveva fatto perdere le proprie tracce. Grazie ai filmati lo hanno individuato e arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era in fila, molto probabilmente per farsi barba e capelli quando, per cause ancora non note, ha cominciato a litigare con un dipendente del negozio. Quest'ultimo lo ha colpito con un paio di forbici, ferendolo gravemente, ed è scappato. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato al Policlinico Gemelli. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi, ma fortunatamente non rischia di morire.

La vittima ha riportato ferite d'arma da taglio su diverse parti del corpo, alla testa, all'addome e sulla schiena. I carabinieri hanno trovato e sequestrato le forbici utilizzate nel ferimento, lunghe ben 15 centimetri. I militari del Nucleo Radiomobile hanno ascoltato le persone presenti ai fatti e ricostruito la dinamica esatta dell'accaduto, grazie alle immagini immortalate dalle telecamere. Sono dunque riusciti ad identificare l'aggressore e lo hanno trovato.