Paura a Primavalle: barbiere litiga con un cliente in fila e lo ferisce con le forbici Il ferito, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caccia all'aggressore, che è fuggito subito dopo aver ferito il cliente. Sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato ferito dal dipendente di una barberia in via Torrevecchia, nel quartiere di Primavalle a Roma. L'episodio è avvenuto oggi verso le 15.30 al barber shop ‘Men's Look'. Secondo le prime informazioni, l'uomo era in fila molto probabilmente per farsi barba e capelli quando, per cause ancora non note, ha cominciato a litigare con un dipendente del negozio. Quest'ultimo a un certo punto lo ha colpito due volte con un paio di forbici, ferendolo gravemente, poi si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile, insieme ai soccorritori del 118. I militari stanno cercando l'aggressore, che per il momento non è stato ancora rintracciato. Il ferito è stato invece portato in ospedale al Policlinico Gemelli: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo ferito avrebbe riportato due ferite d'arma da taglio, che fortunatamente non sono risultate letali. Tante le persone presenti e che hanno assistito alla scena, con i soccorsi che sono stati chiamati subito per aiutare il ferito. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato il cliente e il barbiere a litigare: forse l'uomo non voleva attendere oltre e si era lamentato, oppure c'erano già stati screzi con l'aggressore. Non appena sarà possibile, la vittima sarà ascoltata dai carabinieri, in modo da ricostruire i fatti più nel dettaglio.

L'aggressore, di cui è nota l'identità, potrebbe essere fermato a breve dai carabinieri, che stanno battendo tutta la zona per fermarlo il prima possibile.