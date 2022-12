Tenta di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: sorpreso dal sagrestano, lo aggredisce Ha provato a rubare la cassetta delle offerte nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, ma viene sorpreso dal sagrestano. In fuga, è stato inseguito da un fedele.

La chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

È entrato in chiesa con l'intento di derubare la cassetta delle offerte, ma è stato sorpreso dal sagrestano di 73 anni e, prima di mettersi in fuga, lo ha aggredito. È successo a Testaccio, nella chiesa di Santa Maria Liberatrice lo scorso giovedì pomeriggio, 29 dicembre 2022.

Il tentato furto

Ad introdursi nel luogo di culto è stato un ragazzo di 31 anni che, non appena entrato, si è subito diretto verso la cassetta delle offerte. L'ha afferrata e, impossessatosi del bottino di monetine, si è in camminato verso l'uscita della chiesa indisturbato.

È stato in quel momento che il sagrestano della chiesa di Santa Maria Liberatrice, un uomo di 73 anni, ha provato a bloccare l'aspirante ladro. Il sagrestano aveva assistito a tutta la scena e compreso ciò che il giovane aveva intenzione di fare, ha cercato di fermarlo.

La colluttazione e la fuga

Il ragazzo non si è arresto facilmente: nonostante il 73enne stesse tentando di bloccarlo, il ladro lo ha spintonato e ha iniziato a prenderlo a calci. Non riuscendo ad avere la meglio sull'anziano sagrestano, ha abbandonato la cassetta delle offerte che aveva preso per darsi alla fuga. A quel punto è intervenuta un'altra persona, un fedele che si trovava all'interno della chiesa, che ha iniziato ad inseguire il 31enne e che ha allertato il 112.

Durante l'inseguimento, ha continuato ad aggiornare le forze dell'ordine sulla posizione del ladro che è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Bravetta mentre si trovava a piazzale della Radio dopo una corsa di quasi un chilometro e mezzo. I militari lo hanno immediatamente bloccato e fermato: adesso dovrà rispondere del reato di tentata rapina.