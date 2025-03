video suggerito

Tenta di rapire un bimbo di due anni dal passeggino, denunciata una 40enne Identificata e rintracciata la donna che ha tentato di rapire un bimbo prendendolo dal passeggino a Viterbo: nei suoi confronti è scattata la denuncia.

A cura di Beatrice Tominic

Ha provato a prendere dal passeggino e a rapire un bambino di due anni a Viterbo, la scorsa domenica. Dopo la preoccupazione e la rabbia dei genitori del piccolo, la donna, una quarantenne, è stata rintracciata e fermata dalla polizia. Nei confronti della quarantenne è scattata la denuncia per tentato rapimento.

Il tentativo di rapire il bimbo a Viterbo

I fatti, come precisato dalla testata locale di Tuscia Web.eu, risalgono alla serata di venerdì scorso quando, nella piazza centrale di Viterbo, avrebbe provato a rapire il bambino. Il piccolo si trovava sul passeggino insieme al papà, seduto ai tavoli all'aperto do un locale. Con la coda dell'occhio l'uomo ha visto la donna che si avvicinava al figlio sempre di più e che poi lo afferrava con entrambe le braccia nel tentativo di portarlo via con sé. A quel punto è intervenuto il papà del bambino: si è messo fra il piccolo e la donna che, prima di allontanarsi, gli avrebbe dato uno schiaffo in volto.

Le indagini per rintracciare la donna

Nel corso di questi giorni, gli agenti del commissariato locale hanno continuato ad indagare e a lavorare nel tentativo di rintracciare la donna, fermata la domenica mattina a piazzale Gramsci e denunciata per tentato rapimento.

La quarantenne era già nota alle forze dell'ordine: appena quattro giorni prima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrata al pronto soccorso e, in preda ad un raptus, avrebbe afferrato il monitor del computer lanciandolo contro una dottoressa. Per quest'ultima, le ferite sono state giudicate guaribili in sette giorni. Su di lei pendeva già un foglio di via secondo il quale, al momento del tentato rapimento, la donna non si sarebbe neppure dovuta trovare in città. Ora alla denuncia ricevuta dopo l'aggressione alla donna, se ne aggiunge un'altra per la quarantenne per i reati di tentato sequestro di persona minore, percosse e inosservanza del foglio di via.