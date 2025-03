video suggerito

Tenta di rapire una bimba di due anni a Viterbo, l’afferra dal passeggino e cerca di allontanarsi Tragedia sfiorata in Piazza del Plebiscito a Viterbo, dove una donna ha tentato di rapire una bimba di 2 anni, afferrandola dal passeggino. A salvarla suo padre, aggredito con un pugno in faccia. Indaga la polizia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha tentato di rapire una bambina, ma il padre le è corso dietro e gliel'ha strappata dalle braccia. Momenti di paura per una famiglia a Viterbo, dove intorno alle ore 20 di venerdì scorso 28 febbraio, una donna sconosciuta ha cercato di portare via la piccola di due anni. Una tragedia sfiorata, sventata dalla prontezza del papà, che si è accorto subito dell'assenza della figlia e l'ha salvata.

Secondo quanto ricostruito finora dal racconto dei famigliari e di alcuni passanti mamma e papà e la loro figlioletta di due anni si trovavano nella centralissima Piazza del Plebiscito a Viterbo. La bambina stava facendo i capricci nel passeggino quando una donna mai vista dai genitori si è avvicinata a lei, approfittando del fatto che piangeva. Improvvisamente, in un attimo di distrazione dei genitori, l'ha afferrata, l'ha tolta dal passeggino e presa in braccio, per poi allontanarsi.

Un episodio che sarebbe potuto culminare in un dramma, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie alla prontezza del padre della bambina. Il genitore, che aveva distolto un attimo gli occhi da lei, non vedendola più ha subito agito, cercando con gli occhi sua figlia. Ha visto la donna che la stava portando via. Subito l'ha raggiunta e gliel'ha strappata dalle braccia.

Leggi anche Rubava i defibrillatori nelle stazioni della metropolitana: condannato a due anni

Secondo il racconto che è stato fatto la donna ha provato a ribellarsi, sferrandogli un pugno in pieno volto, per poi andarsene. Ad assistere alla scena sarebbero stati anche alcuni passanti, che avrebbero confermato la versione dei genitori. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che passeranno al vaglio per verificare se abbiano immortalato la scena del tentato rapimento, per cercare di risalire alla donna.