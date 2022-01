Temperature in calo, domani potrebbe cadere la neve vicino Roma Temperature in calo e neve in arrivo nel Lazio, anche se le precipitazioni saranno molto deboli nelle vicinanze della Capitale. A Roma le minime scenderanno fino a 2/3 gradi tra domenica e lunedì.

A cura di Enrico Tata

Temperature in calo e neve in arrivo. Nella giornata di domani potrebbe cadere fiocchi anche a quote collinari nel Viterbese e nel Reatino. Per quanto riguarda i Castelli Romani, si legge sulla pagina Facebook ‘Meteo neve Roma e Castelli', "si vede una leggera possibilità di nevicate sui punti più alti dei Castelli domani tra pomeriggio e tarda serata , forse nevischio o forse poco più, in serata il nevischio potrebbe scendere anche sotto I 500 metri , comunque vada non è previsto nessun evento rilevante".

Nel corso della notte tra sabato e domenica soffieranno venti forti tra Marche, Abruzzo e Umbria che porteranno temperature gelide e neve perfino in pianura. Il maltempo sconfinerà nel Lazio solo parzialmente e interesserà soprattutto la provincia di Rieti e i rilievi montuosi di quelle zone. A Roma le temperature scenderanno nella notte fino a toccare lo zero. In mattinata il termometro si rialzerà fino a 2/3 gradi e intorno all'ora di pranzo dovrebbe piovere debolmente. Nel pomeriggio le temperature toccheranno i 6 gradi. Lunedì il cielo sarà parzialmente coperto, ma non sono previste precipitazioni. Le massime non saliranno anche in questo caso sopra i 6 gradi.

La giornata più fredda sarà proprio quella di lunedì, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni e quindi non è prevista neve sui rilievi collinari nelle vicinanze della Capitale. A Rocca di Papa, il comune più alto dei Castelli Romani, circa 20 chilometri a sud di Roma, le temperature toccheranno -1 lungo tutto l'arco della giornata di lunedì quando, però, come anticipato, non sono previste precipitazioni. Da martedì il tempo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso.