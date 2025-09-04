Tassista abusivo violenta una turista in auto: lei lo incastra riprendendolo con gli occhiali-telecamera

L’ha fatta salire in auto e si è gettato su di lei per violentarla. La donna, una turista americana, ha fatto partire un video dai sui occhiali e lo ha consegnato alle autorità, incastrandolo.

L'ha convinta a salire a bordo del suo taxi abusivo. Una volta in auto si è buttato su di lei, palpeggiandola e provando a violentarla. È quanto accaduto a una turista americana appena arrivata a Roma nella giornata di sabato scorso, 30 agosto. Incensurato fino a quel momento fatta eccezione per una sanzione scattata per esercizio abusivo della professione come appreso da Fanpage.it, è stato denunciato a piede libero un uomo di 82 anni per violenza sessuale: a incastrarlo un video girato dalla ragazza stessa con i suoi occhiali dotati di videocamera.

Palpeggiata da un tassista abusivo di 82 anni: cosa è successo

I fatti, come anticipato risalgono al pomeriggio di sabato scorso, 30 agosto 2025. La turista, una donna americana di 42 anni, era da poco arrivata alla stazione Termini di Roma quando è stata avvicinata da un uomo di 82 anni che si è offerto di accompagnarla in albergo a bordo della sua auto. Una volta entrati nella macchina, l'ha fatta sedere al posto di fianco al conducente, come generalmente succede nei taxi abusivi. Lungo la strada verso l'hotel, però, il tassista ha iniziato a molestarla, prima verbalmente, con apprezzamenti non richiesti. Poi le è saltato addosso, ha iniziato a palpeggiarla e ad abusare di lei.

La denuncia della donna: la scena ripresa in video con gli occhiali-telecamera

Una volta riuscita a scappare, la quarantaduenne ha raggiunto la vicina stazione Aventino per sporgere denuncia ai carabinieri che si sono immediatamente messi al lavoro per tutti gli accertamenti del caso. Una volta raggiunta la stazione dei carabinieri, la turista, oltre a spiegare l'accaduto ai militari, ha consegnato loro foto e brevi video registrati prontamente con i suoi occhiali dotati di videocamera.

Nelle immagini riprese all'interno dell'automobile, sebbene non venga ripreso il momento della violenza, viene mostrato chiaramente il volto dell'uomo. Grazie a quelle immagini i militari sono riusciti a risalire alla sua identità: negli scorsi anni era già stato fermato e sanzionato per esercizio abusivo della professione dai colleghi dello snodo ferroviario. A parte questa sanzione, che ha permesso di risalire all'individuo, però, l'anziano era incensurato.

A quel punto i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, hanno denunciato a piede libero l'ottantaduenne per violenza sessuale, incastrato dalle immagini riprese dagli occhiali.