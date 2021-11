Tappeti elastici, salti, giochi d’equilibrio e trampolini: cos’è Zero Gravity, appena aperto a Roma Dopo la sede di Milano, circa dieci giorni fa è stata inaugurata la sede di Roma della palestra Zero Gravity. Si trova alla Romanina. All’interno orari e costi.

A cura di Enrico Tata

Zero Gravity è una grandissima e innovativa palestra per tutti quegli sport che prevedono salti ed equilibrio: ci sono decine di trampolini, tappeti elastici, ponti sospesi. Si può imparare la ginnastica acrobatica, fare esercizi sul trampolino elastico, esercizi di equilibrio per lo sci, lo snowboard, il parkour, tessuti aerei e pole dance. Dopo la sede di Milano, circa dieci giorni fa è stata inaugurata la sede di Roma. Si trova alla Romanina, a pochi passi dalla diramazione Roma Sud dell'Autostrada A1 nei pressi del centro commerciale Domus.

Cos'è Zero Gravity

Zero-Gravity è una grandissima palestra di tappeti elastici, una "palestra salterina" con percorsi, giochi, trampolini e vasche di gommapiuma. Si può entrare liberamente, ma vengono anche offerti corsi di freestyle sui tappeti elastici per migliorare nello sci, nello snowboard, nel wakeboard, corsi di ginnastica acrobatica e corsi di parkour per esempio. C'è anche un percorso ninja, ci sono i canestri da basket e campi da dodgeball.

Zero Gravity a Roma, orari e costi

Dal lunedì al venerdì il costo di ingresso è di 10 euro all'ora e 8 euro per le successive. Il sabato, la domenica e nei festivi in generale il costo della prima ora è di 12 euro e 8 euro per le successive ore. I calzini antiscivolo sono obbligatori (in mancanza, i calzini Zero Gravity costano 2,50 euro).

Si possono organizzare feste di compleanno al costo di 250 euro per 10 partecipanti. Il sabato, la domenica e nei festivi il costo è di 270 euro per 10 partecipanti.

Per entrare serve il green pass.

Gli orari:

Lun – Ven: 15:00 – 20:00

Sab – Dom: 10:00 – 20:00