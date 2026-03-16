Tamponamento fra due tram in via Prenestina: servizio interrotto, ci sono feriti

I soccorsi in via Prenestina dopo lo schianto fra i tram.

Tamponamento fra due tram questa mattina lungo via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 8 circa della mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026. Sul posto, non appena scattato l'allarme sono immediatamente arrivati gli agenti delle pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Arrivati per svolgere i rilievi e per le operazioni di soccorso, hanno immediatamente bloccato il transito sulla linea: sono almeno 10 le persone ferite.

L'incidente fra due tram sulla via Prenestina

L'allarme è scattato poco dopo la segnalazione dell'incidente. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno subito messo in sicurezza l'area e organizzato la chiusura temporanea della sede tranviaria. Gli agenti si sono poi precipitati verso le persone che si trovavano a bordo: alcuni passeggeri sono rimasti feriti. Fortunatamente, però, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave.

Una volta chiamati i soccorsi, gli agenti si sono concentrati sugli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti: non è ancora chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia portato i due tram a scontrarsi.

L'arrivo dei soccorsi: passeggeri affidati al 118

Non appena notata la presenza dei passeggeri feriti, è stato richiesto l'intervento del personale sanitario. Come mostra la foto in apertura di articolo, sono arrivate, insieme alle auto della polizia locale di Roma Capitale, anche tre ambulanze che hanno immediatamente caricato le persone ferite per prestare le prime cure.

Il servizio dei tram ripreso regolare: la nota di Atac

Nel corso della mattinata, la municipalizzata dei trasporti ha inviato una nota per spiegare l'accaduto: "Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che un tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19. Nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus", hanno sottolineato, assicurando che i tecnici Atac sono intervenuti per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio.