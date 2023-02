Tamara Pisnoli a cena da Ilary Blasi prima della condanna, Teo Mammucari fa l’ipnosi Una cena tra amici pubblicata su Instagram a casa di Ilary Blasi con Teo Mammucari che fa l’ipnosi. C’è anche Tamara Pisnoli, ex di Daniele Rossi prima della condanna.

A cura di Alessia Rabbai

Tamara Pisnoli prima di ricevere la condanna per tentata estorsione e rapina era a cena a casa di Ilary Blasi in zona Eur a Roma insieme ad altri vip. A documentarlo sono le immagini pubblicate nelle storie Instagram dell'ex moglie di Francesco Totti. Una cena tra amici, che risalirebbe alla settimana del Festival di Sanremo 2023, prima che i giudice della quarta sezione del Tribunale di Roma infliggessero alla trentanovenne in primo grado sette anni e due mesi di reclusione.

Nel video si vede una tavolata di amici, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo attenta a Teo Mammucari, che intrattiene i presenti e sembra intento a fare l'ipnosi a Blasi. Tra i commensali c'è anche Tamara, ex moglie di Daniele De Rossi, indossa un maglione a collo alto chiaro. Tra i presenti ci sono anche il suo nuovo marito Stefano Mezzaroma.

Un’immagine della cena

Tamara Pisnoli condannata a sette anni per rapina ed estorsione

La condanna di primo grado a sette anni e due mesi di reclusione per Tamara Pisnoli, ex ballerina di Sarabanda, è arrivata alcuni giorni fa. La trentanovenne è a processo perché accusata di aver estorto denaro e aver fatto picchiare un imprenditore. I fatti che le sono stati contestati risalirebbero al 2013, ad indagare sul caso, i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma. Vittima delle violenze è l’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri.

Oltre a Pisnoli il primo grado sono stati condannati, con la stessa sentenza Francesco Camilletti e Francesco Milano, che secondo l'accusa lo avrebbero costretto a seguirli nell'appartamento dov'è stato picchiato. All'imprenditore erano stati versati 84mila euro e poi richiesti fino a 200mila euro. Violenze che Ieffi ha denunciato e Pisnoli è finita a processo. Nei suoi confronti la richiesta avanzata dal pubblico ministero è stata di 10 anni e 9 mesi di reclusione.