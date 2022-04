Tabaccaio uccide un ladro, la perizia rivela che ha sparato per legittima difesa Dalla consulenza balistica sulla vicenda del tabaccaio che ha sparato uccidento un ladro a Santopadre è emerso che è stata legittima difesa.

A cura di Alessia Rabbai

È stata leggittima difesa. A queste conclusioni ha portato la consulenza balistica sulla vicenda del tabaccaio Sandro Fiorelli, che ha sparato uccidendo un ladro entrato in casa lo scorso 26 ottobre. Dalla perizia emerso che il tabaccaio, difeso dall'avvocato Sandro De Gasperis, ha sparato per difendersi. Come riporta Il Messaggero, ad avvalorare questa ipotesi ci sono alcuni aspetti emersi dalla perizia, come il fatto che il ladro si trovasse nel giardino dell'abitazione e non fuori e che non è vero gli abbia sparato di spalle. Il trentottenne Xheleshi Arber gli avrebbe puntato contro una pistola, una scacciacani senza tappino rosso. Il tabaccaio, credendo che fosse un'arma vera, ha premuto il grilletto del suo fucile calibro 12, che usava per andare a caccia. I risultati della perizia confermerebbero dunque la versione fornita dal tabaccaio.

La Procura di Cassino ha richiesto la consulenza, i cui risultati sono stati depositati dai carabinieri Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Roma. Il lavoro si è incentrato sulla distanza dalla quale è stato esploso il colpo e l'esame dello stub (raccoglie le tracce di esplosivo presenti sulle mani). Dall'autopsia inoltre è emerso che Fiorelli ha sparato quando il ladro nella fuga si è girato e gli ha puntato contro la pistola.

Il tabaccaio indagato per aver ucciso un ladro

Arber ha fatto irruzione nel giardino della villetta di Santopadre in provincia di Frosinone, per derubare il tabaccaio insieme ad una banda, i cui componenti si sono dati alla fuga. Il cinquantanovenne, temendo per la propria incolumità, ha sparato, dichiarando di non aver potuto altrimenti, perché quell'uomo che ha fatto irruzione nella sua proprietà, gli aveva puntato contro un'arma minacciandolo e che lui ha reagito per difendere la propria vita, non sapendo di fatto che la pistola fosse finta. Fiorelli è indagato a piede libero per legittima difesa, ora bisogna attendere se le accuse a suo carico cadranno.