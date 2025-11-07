Svastiche sui muri e bomba carta contro una scuola di Roma, caccia a tre persone incappucciate

Vetri distrutti, svastiche sui muri e un ordigno esplosivo lanciato contro una scuola in zona Trullo a Roma. Preside e genitori condannano: “Colpito un luogo di educazione e convivenza civile”.

La scuola vandalizzata (Foto da Facebook)

Disegni osceni e svastiche sui muri, vetri e citofono distrutti e anche un ordigno esplosivo lanciato contro le finestre di un ufficio. Sono alcuni degli atti vandalici che negli ultimi giorni, l'ultimo nel pomeriggio di giovedì 6 novembre, hanno colpito la sede dell'istituto scolastico ‘Santa Beatrice' in via delle Vigne 190, zona Trullo a Roma. Al momento dell'ultimo attacco erano ancora in corso delle attività in palestra e una collaboratrice avrebbe visto tre individui incappucciati ridere e fuggire via.

Il videocitofono dell’istituto completamente divelto

Forze dell'ordine al lavoro

Con una circolare interna, il preside Donato Testa ha chiamato a raccolta la comunità scolastica: "Le forze dell’ordine, che ringrazio, sono al lavoro per individuare i responsabili. Si esprime forte preoccupazione per questa escalation di azioni di guerriglia urbana, frutto di un fortissimo disagio che pervade ormai la nostra società. La scuola, profondamente ferita, farà la sua parte e continuerà nel suo delicato compito di educare e istruire le generazioni future. Tutti insieme, però, dobbiamo resistere e non abbassare la guardia".

I genitori: "Attacco ai valori fondamentali della scuola"

Anche il comitato dei genitori ha espresso "profonda indignazione e dolore per il grave episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi presso il plesso Vigne, dove un’esplosione ha danneggiato l’ufficio del vicepreside. Condanniamo con assoluta fermezza questo atto inqualificabile, che ha colpito un luogo dedicato all’educazione e alla crescita dei nostri figli. Un gesto tanto grave rappresenta un attacco ai valori fondamentali della scuola, della convivenza civile e del rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra comunità. La scuola è il cuore della nostra comunità: colpirla significa colpire il futuro di tutti noi".

