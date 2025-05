video suggerito

Svaligiano un outlet di trucchi e profumi: 3 arresti, sequestrato il bottino di 5mila euro Uno dei tre fermati era già stata arrestata lo scorso febbraio per aver svaligiato un negozio in via Appia. Ora l'accusa insieme ai due compici e di furto pluriaggravato in un outlet della Capitale.

A cura di Enza Savarese

La refurtiva di trucchi rubati

Un bottino da quasi 5mila euro di cosmetici e trucchi rubati dopo un pomeriggio di "shopping compulsivo" in un centro commerciale della Capitale. Tre persone sono state fermate con l'accusa di furto pluriaggravato, tra loro c'era una donna, che è già stata arrestata a febbraio scorso per lo stesso motivo. Gli agenti l'hanno colta in flagranza di reato mentre si allontanava da un negozio in via Appia da cui aveva trafugato creme per il corpo e altri prodotti di bellezza.

Il furto, questa volta messo a segno con due complici, ha preso di mira un outlet noto nella Capitale. Il trio si è diviso i compiti tra chi saccheggiava i negozio e chi restava in macchina, raccogliendo il bottino per darsi alla fuga in caso di problemi. È stata la coppia di donne che passava da un negozio all'altro ad attirare il sospetto di un addetto alla vigilanza dell'outlet. Allertati gli agenti del IX Distretto sono giunti nella zona per rintracciare la persona alla guida dell'auto. Dopo alcuni rilievi l'uomo è stato fermato in una via limitrofa, mentre si dava alla fuga. Inutile il tentativo dell'indiziato di non fermarsi all'alt della volante.

In auto gli agenti hanno ritrovato un vero e proprio bottino di prodotti di bellezza. Erano in totale tre le buste riempite di trucchi e profumi, per cui l'uomo non ha potuto fornire nessuno scontrino fiscale. Intanto gli agenti della pattuglia hanno fermato le altre due complici ancora nel centro commerciale. Su di loro è stata trovata altra merce rubata e nascosta tra le tasche. La merce requisita è stata riconsegnata ai negozi dell'outlet. Per i tre è scattato invece il fermo per furto pluriaggravato in concorso. Per l'uomo alla guida dell'auto si aggiunge anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il modus operandi del trio verrà ricostruito nel corso delle indagini avvalendosi anche delle immagini di video sorveglianza presenti nei vari negozi che sono stati svaligiati.