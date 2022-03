Svaligia un ufficio postale travestito da netturbino Ama: caccia al ladro che ha rubato 45mila euro Un uomo armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Fidene vestito da netturbino Ama, ha aspettato che si aprisse la cassaforte con apertura temporizzata ed è scappato con il bottino da 45mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattinata del due marzo: un uomo armato vestito con la divisa dell'Ama, la società che si occupa della raccolta, della gestione e dello smistamento dei rifiuti nella città di Roma, è riuscito ad introdursi all'interno di un ufficio postale per rapinarlo. Il colpo è avvenuto all'interno degli uffici postali del quartiere Fidene, nella zona più a nord della capitale, in via Sinalunga e il rapinatore è riuscito a portare via con sé un bottino del valore di circa 45mila euro.

La cassaforte si apre e il ladro ruba 45mila euro

Una volta entrato, il finto netturbino Ama armato di pistola ha trattenuto i dipendenti dell'ufficio postale in attesa che si aprisse la cassaforte. Il ladro, infatti, doveva forse già sapere che la casetta di sicurezza aveva un meccanismo di apertura a tempo, così ha semplicemente atteso che scattasse la serratura per approrpiarsi del contenuto: un bottino da 45mila euro. Una volta compiuto il colpo, infine, l'uomo nella divisa da netturbino, è fuggito passando per una strada secondaria. Sul luogo del furto, in seguito sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Roma Fidene e della Polizia scientifica che ora hanno aperto le indagini per identificare e rintracciare il ladro.

Il ladro maldestro che bussa alle poste

Tutt'altro esito ha avuto, invece, il tentato furto di fine febbraio all'ufficio postale di Borgo Grappa. In questo caso, un uomo si è recato all'ufficio postale della zona verso le 13.30, a fine del turno della mattina, forse con la speranza di riuscire a rubare un bottino più considerevole. Una volta arrivato alle poste, però, ha trovato chiuso, così ha iniziato a bussare al portone, chiedendo ai dipendenti di aprirgli. Mentre bussava, però, aveva fra le mani una pistola: vista dai dipendenti dell'ufficio postale, è stato costretto a scappare prima che arrivassero le forze dell'ordine per non essere identificato.