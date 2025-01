Suzana scomparsa da Prima Porta, la figlia: “Aiutateci a ritrovarla, siamo preoccupati”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Suzana è scomparsa da Prima Porta a Roma. Della sessantaduenne non si hanno più notizie dalla notte scorsa di giovedì 10 gennaio, quando è uscita dalla sua abitazione nel quadrante Nord della Capitale e si è allontanata, senza più dare notizie. I famigliari, preoccupati per non riuscire più a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

"Ho visto mia madre l'ultima volta ieri sera, perché abitiamo nello stesso palazzo in due case diverse – ha spiegato la figlia contattata da Fanpage.it – Era in pigiama, ma non so come fosse vestita quando poi è uscita. So solo che solitamente indossa un piumino, che si mette da entrambi i lati, da una parte marrone e dall'altra bianco. Mamma torna a casa sono preoccupata, ti voglio bene". Suzanna potrebbe trovarsi in difficoltà, i famigliari temono che possa esserle accaduto qualcosa di brutto e sperano che stia bene.

Amici e parenti hanno pubblicato anche un appello sui social network nei gruppi di quartiere, per chiedere ai residenti di segnalare eventuali avvistamenti: "Persona dispersa da ieri notte, siamo preoccupati non ha nulla con sé, né cellulare né documenti d'identita. Si chiama Suzana, statura bassa, capelli lunghi. Per qualsiasi informazione o per segnalare avvistamenti vi pregherei di chiamare al numero 3803651827″.

L'identikit di Suzana

Suzana al momento della scomparsa aveva sessantadue anni. È bassa e di corporatura robusta, ha capelli e occhi neri. Non è chiaro come fosse vestita quando si è allontanata da casa, ma dovrebbe indossare un piumino che si mette da entrambi i lati, da una parte marrone e dall'altra bianco. Le zone da attenzionare maggiormente sono Prima Porta e il quadrante Nord di Roma in generale, tuttavia potrebbe essersi spostata altrove. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure sua figlia al 3803651827. Ogni dettaglio può essere utile ad individuarla.