Trovato il cadavere di una donna nel Tevere: potrebbe appartenere ad una scomparsa Potrebbe appartenere ad una donna scomparsa il cadavere ritrovato nel Tevere nella centrale elettrica Enel in zona Castel Giubileo a Roma. Sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di una donna è stato ritrovato nel Tevere all'altezza della centrale elettrica Enel in zona Castel Giubileo a Roma. Il ritrovamento risale a ieri, giovedì 15 gennaio, ed è avvenuto nel primo pomeriggio. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della centrale, che hanno notato il corpo senza vita della donna in acqua e lo hanno recuperato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivati i intervenuti i carabinieri e il medico legale, che hanno svolto gli accertamenti di rito.

Da quanto si apprende da un primo esame esterno svolto sulla salma non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è che si tratti di un suicidio, il cadavere era in acqua da alcuni giorni. Terminate le verifiche sul luogo del ritrovamento, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia. Gli esami autoptici riveleranno le cause esatte del decesso.