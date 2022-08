Suv travolge un bambino di 11 anni in via Casilina: trasportato al Bambino Gesù, è grave Un bambino di 11 anni è stato investito in via Casilina da un suv: sbalzato di diversi metri, ora si trova al Bambino Gesù in condizioni gravissime.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È stato trasportato d'urgenza al Bambino Gesù di Roma dopo essere stato travolto da un'automobile in via del Torraccio di Torrenova, all'incrocio con via Casilina. Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nella periferia est della capitale oggi, 10 agosto 2022, poco prima delle ore 13. Dopo l'impatto con l'automobile il piccolo è stato sbalzato di diversi metri prima di cadere nuovamente sull'asfalto con violenza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e il bambino è stato trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove le sue ferite sono state valutate con un codice rosso. Le condizioni del piccolo sono ancora molto gravi: ha riportato un trauma cranico e la sua prognosi resta riservata.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato oggi all'incrocio fra via del Torraccio di Torrenova e via Casilina, poco distante dalla fermata della linea C della metropolitana Torre Gaia. Verso l'ora di pranzo un'automobile, una Seat Ateca che stava procedendo lungo la carreggiata in direzione Roma, ha travolto il piccolo, sbalzandolo per alcuni metri sull'asfalto . Poi ha finito la sua corsa andando a sbattere contro un semaforo nelle vicinanze, abbattendolo.

I soccorsi

A seguito dell'incidente, sono immediatamente stati allertati i soccorsi. Oltre alle pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, sono arrivati i medici e gli infermieri del 118. Il conducente del suv, un uomo di 51 anni che ha riportato alcune ferite lievi, è stato trasportato al vicino Policlinico Casilino, distante dal luogo dell'incidente appena una decina di minuti: per lui sono stati disposti gli esami tossicologici di rito. Il piccolo, come anticipato, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e si trova in condizioni gravi.