“Suo nipote ha un debito, se non ci consegna 11mila euro lo arrestano”: anziana truffata a Natale Una donna di 78 anni è stata truffata per 11mila euro da un malfattore che le ha portato via i risparmi di una vita proprio la Vigilia di Natale.

A cura di Natascia Grbic

Una signora di 78 anni è stata truffata da un gruppo di malfattori che le ha portato via 11mila euro. È successo a Genzano, alla Vigilia di Natale. In quello che doveva essere un giorno di festa, un uomo ha chiamato l'anziana, dicendole che il nipote e i suoi genitori erano nei guai per un debito da migliaia di euro non pagato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la signora ha immediatamente creduto ai truffatori, che per risultare più credibili avevano fatto alla donna il nome e il cognome del nipote. E così, quando uno della banda è andato dalla donna, lei non ha avuto il minimo ripensamento e gli ha consegnato 11mila euro.

Subito dopo aver preso i soldi, il truffatore ha fatto perdere le sue tracce. I familiari della donna, increduli per l'accaduto, hanno spiegato di aver messo varie volte la parente in guardia da questo tipo di truffe, purtroppo molto frequenti. "Più volte le abbiamo detto, stando in contatto giornalmente con lei, di non fidarsi di sconosciuti che si presentano a casa chiedendo soldi a nome di figli e nipoti – le parole dei familiari riportate da Il Messaggero – Ma non è servito a nulla, un bel regalo di Natale per i truffatori, i quali erano almeno in due. Siamo senza parole, non riusciamo a crederci. Credo sia la più cospicua truffa ai danni degli anziani mai accaduta in zona con il minimo sforzo da parte dei malfattori".

Purtroppo quella di cui è stata vittima la signora è una truffa molto comune, che viene perpetrata da persone prive di scrupoli nei confronti di persone molto anziane. Approfittando della loro confusione, non esitano a portargli via i risparmi di una vita. Una volta conclusa la truffa, è molto difficile rintracciare gli autori, che passano così alla vittima successiva.