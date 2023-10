Sulle strade di Roma 12 morti in 11 giorni: da inizio anno più vittime di tutto il 2022 Continua a salire il bilancio delle vittime della strada Roma e provincia: con gli ultimi incidenti in via Braccianese e San Cesareo sono 152 i morti da gennaio a oggi, tra cui 30 pedoni.

A cura di Simone Matteis

Dodici morti in undici giorni. È il dato, tristemente aggiornato, delle vittime sulle strade di Roma e provincia, una piaga che dall'inizio dell'anno ha falcidiato 152 persone, due in più rispetto al numero di decessi registrato in tutto il 2022, facendone finire più di 100 sotto indagine con l'accusa di omicidio stradale.

Cifre impressionanti sintomatiche di due problemi, viabilità e sicurezza, che vanno a braccetto in questa drammatica conta quotidiana: nell'area della Capitale si piange in media un morto ogni due giorni, ma gli incidenti delle ultime ore hanno addirittura innalzato questo dato fino a toccare il record di 12 vittime della strada in 11 giorni.

Mariangela Palozzi, morta domenica su via Braccianense

Domenica 15 ottobre due auto si sono scontrate lungo la via Braccianense all'altezza di Osteria Nuova: ad avere la peggio Mariangela Palozzi, 39anni, morta sul colpo dopo che una Jeep guidata da un uomo di 55 anni si è schiantata contro la Lancia Y su cui viaggiava insieme al compagno e ai figli. I bimbi della coppia, di undici e sette anni, sono stati trasportati in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Ricoverato in gravissime condizioni anche il marito della vittima e l'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe causato l'incidente, in ospedale assieme alla figlia diciassettenne, con lui in macchina la momento dell'impatto. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche del tragico incidente, col conducente che rischia di venire accusato di omicidio stradale laddove dovessero essere accertate le sue responsabilità.

A San Cesareo anziana di 88 anni travolta da un furgone

Lunedì 16 ottobre un quarantenne ha travolto e ucciso un'anziana a San Cesareo, precisamente in via Matteotti. La vittima, una donna di ottantotto anni, è stata investita da un furgoncino per le consegne a domicilio: dopo l'urto, il conducente ha chiamato i soccorsi ma a nulla sono serviti gli interventi del personale medico e paramedico. Per l'anziana signora non c'è stato niente da fare, mentre il conducente del furgone ha rischiato di essere linciato dai familiari della donna se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri, che lo hanno scortato in caserma. Mentre si attendono, come da prassi, gli esiti dei test su alcol e droga, il mezzo è stato sequestrato e l'uomo dovrà rispondere di omicidio stradale.

In dieci mesi più morti che in tutto il 2022

Come emerso recentemente dall'indagine Aci-Istat, con 13.182 incidenti, 36 al giorno e 150 morti Roma è stata il primo dei grandi comuni italiani per incidenti e vittime della strada nel 2022. I trend negativi registrati nelle province di Roma (+33) e Latina (+18) hanno reso il Lazio la regione col maggiore aumento in termini assoluti dei decessi, 44 in più rispetto al 2019.

Dati drammatici che non accennano a fermarsi e che, anzi, segnano ogni giorno un nuovo, triste primato: da gennaio a oggi, in meno di 10 mesi, le strade di Roma e provincia hanno superato il record di morti registrato durante tutto il 2022, segnando quota 152 vittime della strada di cui 30 pedoni.