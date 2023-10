Incidente a San Cesareo, corriere fa retromarcia, uccide un’anziana e rischia il linciaggio Tragedia sulla strada a San Cesareo, dove un corriere ha travolto e ucciso un’88enne mentre faceva retromarcia. Deve rispondere di omicidio stradale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

È accusato di omicidio stradale il quarantenne che ha travolto e ucciso un'anziana in via Matteotti a San Cesareo. Il drammatico episodio si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 16 ottobre, nel territorio della provincia di Roma. Vittima una donna di ottantotto anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Ad urtarla è stato un corriere che svolge le consegne a domicilio. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono intervenuti per salvare l'uomo dal linciaggio e hanno ricostruito la dinamica dell'accauto.

L'ipotesi è che non abbia fatto retromarcia con attenzione

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti il corriere aveva appena fatto una consegna e stava fecendo retromarcia, quando inavvertitamente ha urtato l'anziana che si trovava in strada. L'ipotesi è che non abbia svolto la manovra con attenzione e che dunque non l'abbia vista. Ha udito un tonfo e si è fermato. Una volta sceso dal mezzo si è accorto che la donna era a terra priva di sensi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. I paramedici hanno tentato di rianimare la donna, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

I carabinieri salvano il corriere dal linciaggio

Il decesso infatti pare essere sopraggiunto sul colpo. Fatali le gravi ferite e traumi riportati dalla donna nell'impatto. I famigliari stavano per aggredire il corriere, ma fortunatamente i carabinieri lo hanno messo in sicurezza. Portato in caserma per gli accertamenti di rito ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e sangue, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Il mezzo è stato sequestrato e verrà sottoposto ad ulteriori verifiche.