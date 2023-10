Mariangela Palozzi morta sulla Braccianese: ancora gravissimo il marito, anche i figli in ospedale È ancora gravissimo il marito di Mariangela Palozzi, la 39enne morta nell’incidente su via Braccianese. L’automobilista alla guida della Jeep rischia di essere indagato per omicidio stradale.

A cura di Alessia Rabbai

Mariangela Palozzi (Foto Facebook)

Le foto su Facebook li immortalano sorridenti, insieme ai loro due figli. Sogni spezzati, una famiglia distrutta quella rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale su via Braccianese avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa 15 ottobre.

L'uomo alla guida della Lancia Y a distanza di due giorni è ancora ricoverato in condizioni gravissime, mentre sua moglie Mariangela Palozzi, trentanove anni, è morta sul colpo. Ad essere finiti in ospedale anche i loro due bambini di undici e sette anni, soccorsi con l'eliambulanza e trasportati al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

La dinamica dell'incidente sulla Braccianese

L'automobilista alla guida della Jeep con la quale si sono scontrati frontalmente rischia di essere indagato per omicidio stradale. Sull'incidente lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione la Lancia Y ha svoltato a sinistra, mentre la Jeep avrebbe cercato di frenare, ma ha urtato la parte destra della vettura dov'era seduta Mariangela.

Al vaglio le responsabilità di chi si trovava alla guida. Con lui viaggiava anche sua figlia quindicenne, entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche, trasportati all'ospedale Sant'Andrea, ma fortunatamente da quanto si apprende non rischiano di morire.

L'incidente in cui è morta Mariangela Palozzi

Il sinistro in cui ha perso prematuramente la vita Mariangela Palozzi si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa. A scontrarsi sono state appunto due vetture nel territorio della provincia di Roma, per cause non note e ancora in corso d'accertamento all'altezza dell'incrocio con con via Villarbasse.Un impatto violento, che non ha lasciato scampo a Mariangela, deceduta sul colpo.

L'incidente si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di più ambulanze per diverse persone coinvolte e che hanno prestato i primi soccorsi. Arrivati i sanitari, per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, nonostante i tentativi di rianimarla. La Lancia Y e la Jeep come la prassi prevede in questi casi sono stati sequestrate e verranno sottoposte a perizie.