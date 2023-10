Scontro fra due auto: muore Mariangela Palozzi, cinque feriti fra cui tre minori Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 15 ottobre. A causa dell’impatto le due automobili si sono ribaltate. Ad avere la peggio una donna che viaggiava in una delle auto con il compagno e i due figli, nell’altra un uomo di 55 anni con la figlia 15enne. Tutti i feriti sono stati soccorsi in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto ieri pomeriggio, domenica 15 ottobre 2023, poco dopo le 16, lungo la via Braccianense, a metà strada fra Osteria Nuova e Colle Salario, all'incrocio con via Villarbasse. Due automobili si sono scontrate mentre stavano viaggiando.

Sul posto non appena allertati sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia e gli operatori sanitari del pronto soccorso che hanno preso in cura le persone rimaste coinvolte nel sinistro, una famiglia con due bimbi di 11 e 7 anni e padre con la figlia quindicenne. La donna che si trovava nella prima automobile non ce l'ha fatta. Si chiamava Mariangela Palozzi e aveva 39 anni.

La corsa in ospedale

Dopo lo schianto, alcuni passanti si sono fermati per allertare i soccorsi. "Stavamo andando verso le cascate di Castel Giuliano e abbiamo assistito ad un grave incidente d’auto in cui è stata coinvolta una famiglia con due bambini – spiega una testimone sui social -I genitori erano in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi e il mio compagno insieme ad altre persone ha prestato soccorso prima che arrivassero i soccorsi". Ad avere la peggio la donna: si chiamava Mariangela Palozzi, è morta sul colpo.

Il soccorso ai feriti: 5 feriti in codice rosso, fra cui 3 minori

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura le persone coinvolte, fra cui due bambini. Il marito è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Bracciano, mentre i due figli, di 11 e 7 anni, in eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli, entrambi in codice rosso. Nella Jeep, invece, si trovavano padre di 55 anni e la figlia di 15, entrambi trasferiti al Sant'Andrea in codice rosso.

Auto si scontrano sulla Braccianense

L'incidente è avvenuto lungo la via Braccianense. Le due automobili, una Jeep Wrangler e una Lancia Y si sono schiantate l'una sull'altra, con un impatto frontale laterale. Non appena arrivati gli agenti della Locale hanno chiuso il tratto di strada interessata per svolgere i rilievi necessari, a partire dal bivio del benzinaio Eni all'altezza di Colle Sabazio fino ad Osteria Nuova. Su entrambi i conducenti dei mezzi sono stati disposti test alcolemici e tossicologici.